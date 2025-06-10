Kripto Piyasalarında Bitcoin 110 Bine Ulaştı

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASALARINI HIZLANDIRIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıkların sert bir yükseliş yaşamasına yol açıyor. Görüşmelerin olumlu seyrinin sonucunda, yatırımcıların risk alma iştahı artıyor. Bitcoin, 110 bin 587 dolara ulaşarak yeni bir rekor denemesi yapıyor. Bu artış ile Bitcoin’in piyasa değeri 2,19 trilyon dolara çıkıyor ve bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTE DEĞER KAZANIMLARI

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterirken, Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 4,1 değer kazanıyor. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış kaydediyor. Genel işlem hacmi ise geçtiğimiz güne göre yüzde 43’e yakın bir artış göstererek 119 milyar dolara ulaşıyor. Bu hareketlilik, altcoin piyasalarını da yukarı taşıyor.

BİTCOİN YENİ REKOR KIRAR MI?

Opsiyon piyasasında da yükseliş trendi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmaya başladı. Son 24 saat içindeki işlem dağılımı ise benzer bir durumu işaret ediyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönünde gerçekleşiyor. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırırken, yatırımcılar için kritik bir dönem yaşanıyor. ABD-Çin ticaret müzakerelerinin durumu ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en etkili faktörler arasında yer alacak.