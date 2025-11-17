Kripto Piyasasında Belirsizlik ve Geri Çekilme

kripto-piyasasinda-belirsizlik-ve-geri-cekilme

Kripto para piyasasındaki yılın başındaki yükseliş, Trump yönetiminin kripto dostu tavrıyla desteklenmişti. Ancak son günlerde bu olumlu hava yerini belirsizliğe bıraktı. Bitcoin, başlangıçta kazandığı değerlerin %30’dan fazlasını geri vererek düşüş yaşadı. Kurumsal yatırımcıların geri çekilmesi, piyasanın destek seviyelerinin de zayıflamasına neden oldu.

GÜMRÜK VERGİLERİ SATIŞLARA NEDEN OLDU

Trump’ın Ekim ayında açıkladığı gümrük vergileri, piyasalarda sert satış dalgalarına yol açtı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasından uzaklaşmalarına ve yıl başındaki pozitif destek akışının kaybolmasına neden oldu. Bitcoin’deki düşüş, piyasa güvenini olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİYLE PARALİZELİ DÜŞÜŞ

Kripto piyasasındaki bu zayıflama, yüksek değerlemeleriyle dikkat çeken teknoloji hisselerinde de gözlemlenen düşüşle paralel seyretti. Riskli varlıklardan çıkış eğilimi, hem hisse senedi hem de kripto tarafında belirginleşirken, daha küçük ve likiditesi düşük token’lar Bitcoin’e kıyasla daha keskin kayıplar yaşadı.

