Kripto Piyasasında Panik Satışı Başladı!

PİYASADA BELİRSİZLİK ARTTI

Hafta içinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi ani bir düşüş ile 110.600 dolara kadar geriledi. Bu hızlı değer kaybı, piyasalarda panik satışlarının baş göstermesine yol açtı.

BALINA ETKİSİ VE SATIŞ BASKISI

Piyasa analistleri, bu ani düşüşün büyük yatırımcıların (balinaların) toplu satışlarından kaynaklandığını ifade ediyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı oluşturdu.

Bitcoin’deki bu gerilemenin ardından Ethereum, Solana ve diğer altcoinler de benzer oranlarda değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar, portföylerini yeniden gözden geçirmeye başlıyor.

BUGÜNKÜ FİYAT VE KRİTİK DİRENC

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin 112.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek noktası, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu belirtiyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıların panik satışa yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

