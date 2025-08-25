Kripto Piyasasında Sert Düşüş Geldi

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ VE PİYASADAKİ ETKİLERİ

Hafta içerisinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi yaşadığı ani düşüşle 110.600 dolara kadar geriledi. Bu hızlı değer kaybı, piyasalarda panik satışlarını tetikledi.

BALINA SATIŞLARI VE ZİNCİRLEME ETKİSİ

Piyasa analistleri, bu ani hareketin büyük yatırımcıların (balinaların) toplu satışlarından kaynaklandığını belirtiyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı yarattı.

Bitcoin’deki düşüş sonrası Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranlarda kayıplar görüldü. Yatırımcılar, portföylerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin 112.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu ifade ediyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıların panik satışa yönelmesine yol açtı. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de yaşanabileceği konusunda uyarıyor.