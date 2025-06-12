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Kripto Varlık Hizmetleri İçin Düzenleme

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MALİ SUÇLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” başlığı, “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” şeklinde güncellendi.

KRİPTO VARLIK HİZMETLERİNDE KİMLİK TESPİTİ

Bu kapsamda geçici olarak bulunan “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” ifadesi kalıcı hale getirildi.

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