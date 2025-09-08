Ekonomi

Kripto Varlıklara Haciz Uygulaması Geliyor

ADALİT BAKANLIĞI’NDA YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı bünyesinde tesis edilen İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine dair önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni taslağa göre, kripto varlıklara haciz konulabileceği hükmü, açıkça kanun metnine ekleniyor.

MEVZUATTAKİ BELİRSİZLİK GİDİYOR

Mevcut sistemde, kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği sürekli bir tartışma konusu haline gelmişti. Fakat yeni düzenleme ile bu belirsizlik ortadan kaldırılacak ve dijital varlıklar icra kapsamına alınacak.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI İŞLEMLERE DAHİL OLACAK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanı yaparken kripto paralarını da bildirmek zorunda kalacak. Bu yeni adım, dijital varlıkların saklanması ve paraya dönüştürülmesi süreçlerini düzenleyecek.

Haczedilen kripto varlıkların değeri, bilirkişiler tarafından tespit edilecek. Saklama ve satış esasları ise çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek. Böylece icra süreçlerinde dijital varlıklar, klasik malvarlıkları gibi işlem görecek.

