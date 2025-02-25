Krispy Kreme’e Mahkemeden 3 Ay Süre

Krispy Kreme GIDA ŞİRKETİ İÇİN GEÇİCİ MÜHLET

Krispy Kreme Gıda için yapılan başvuru sonrasında mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. 78 restoranı bulunan Krispy Kreme için 3 kişilik bir komiser heyeti atandı. Şirketin toplam borcunun 31 milyon TL olduğu ve İş Gıda’nın borçlarına kefil olması sebebiyle zora düştüğü belirlendi.

İŞ HOLDİNG’İN BORÇ YÜKÜ

Toplamda 7.7 milyar lira borcu olan İş Holding, gruba bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Bu şirketler, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ olarak kaydedildi. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, 6 bine yakın çalışanı bulunan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu. 17 Şubat günü İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile ilgili dava dosyasına göre, Krispy Kreme’in borcu 31 milyon TL seviyesinde.

BANKALARIN BLOKESİ VE ŞİRKETİN ZOR DURUMU

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 5 Şubat günü şirketin banka hesaplarına bir banka tarafından bloke konulduğu belirtildi. “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ’nin çapraz kefaleti nedeniyle tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” denildi.

İFLAS TEHLİKESİ KAPIDA

Dava dilekçesinin devamında, “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısıyla yapılan uygulamalar yüzünden şirketimizin tüm işleyişi durmuş durumda. Maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma geldi. Faaliyetlerimizin devamı için kritik önemde olan ticari araçlar ve personelin bakım onarım için kullandığı araçlar haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru ilerliyor” ifadeleri yer aldı.