Kritik Engel Kalktı: ABD, NVDIA’ya Lisans Verdi

ABD TİCARET BAKANLIĞI, NVİDİA’YA LİSANS VERMİŞTİR

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın H20 çiplerinin Çin’e ihracatı için lisans vermeye başladığını duyurdu. Bir ABD yetkilisi, bu hamlenin yapay zeka devinin önemli bir pazara erişimindeki kritik engeli kaldırdığını ifade etti. CNBC-e’nin aktardığına göre, geçtiğimiz ay ABD, nisan ayında uygulanan H20 çip satış yasaklarını geri çekti. Nvidia, Biden döneminde uygulanan yapay zeka çip ihracat kısıtlamalarına uymak amacıyla bu mikroişlemciyi Çin pazarı için özel olarak tasarladı. Şirket, bu kısıtlamaların temmuz çeyreği satışlarından önemli bir mali kayıp yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

NVİDİA’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELERİ

Nvidia CEO’su Jensen Huang, çarşamba günü eski Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Nvidia, Temmuz ayında H20 grafik işlemcisi satışlarını yeniden başlatmak üzere ABD hükümetine başvuruda bulunduğunu ve kısa bir süre içerisinde lisans alacağına dair güvence verildiğini açıkladı. Ancak bu zamana kadar kaç lisansın verildiği, hangi şirketlere sevkiyat yapılacağı ve izin verilen sevkiyatların total değeri henüz netlik kazanmadı. Şirket, nisan ayında kısıtlamalar yüzünden 5,5 milyar dolarlık bir maliyet tahmininde bulunmuş, Mayıs ayında ise bazı malzemeleri yeniden kullanabilmenin faydasını öne çıkararak çeyrek maliyetini 1 milyar dolar daha az öngördüğünü belirtti.

ÇİN’İN H20 ÇİPLERİNE YAPTIĞI GÜVENLİK ENDİŞESİ

Financial Times, lisans sürecine dair gelişmeleri ilk olarak Cuma günü duyurdu. Nvidia, geçen ay, Çin’in H20 çipleri üzerindeki olası güvenlik riskleriyle ilgili endişelerine karşılık olarak, ürünlerinde uzaktan erişim veya kontrol sağlayacak herhangi bir “arka kapı” bulunmadığını bildirdi.

GELİŞMİŞ ÇİPLERİN EXPORT KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

H20 dışındaki diğer gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e ihracatı hala kısıtlı durumda. Ardışık ABD yönetimleri, Pekin’in yapay zeka ve savunma teknolojilerinde ilerlemesini engellemek amacıyla, gelişmiş çiplerin Çin’e ihracatını sınırlamaya devam ediyor. Bu durum, ABD’li firmaların Çin’den gelen yüksek talebi tam olarak karşılamasını zorlaştırsa da, ülke hala Amerikan çip üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Nvidia CEO’su Huang, Çin’e yapılan satışlar olmadan şirketin liderlik konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olabileceğini, ayrıca Çinli geliştiricilerin Huawei tarafından üretilen çiplerle rekabet ettiğini vurguladı. Malware, Mayıs ayında H20 çipinin yılın ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolar satış geliri sağladığını ve bu dönemde Çin’in toplam gelir içerisindeki payının yüzde 12,5 olduğunu belirtti.