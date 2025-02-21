Kritik Kararların Alınacağı Kongre Başlıyor

KONGRE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

AK Parti’nin merakla beklenen 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar aralıksız sürüyor. 23 Şubat’ta yapılacak kongrede, parti açısından önemli kararlar alınması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPI LANILARI AÇILACAK

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Erdoğan, “AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Erdoğan, paylaşımında AK Parti’nin Türkiye’nin kaderinde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…” ifadelerini kullandı.

Kongre, partisinin iç dengelerini belirlemek ve Türkiye’nin geleceği için atılacak adımlar bakımından büyük önem taşıyor. Kongrede alınacak kararlar ve partinin izleyeceği yeni stratejiler de büyük bir merakla bekleniyor.