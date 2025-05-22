Kritik MGK Tamamlandı, Terörsüz Türkiye Vurgulandı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu’nu başkanlığında topladı. Beştepe’de düzenlenen bu toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele oldu ve “terörsüz Türkiye” mesajı öne çıktı.

TOPLANTIDAN 8 MADDELİK BİLDİRİ ÇIKTI

Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı, 8 maddelik bir açıklama yayınladı. Bu açıklamaya göre;

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliği tehdit eden her türlü sorun ile yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunuldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

2. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar değerlendirildi; tasfiye sürecinin her aşamasının dikkatle izlenmesine, terörün gündemden kalıcı olarak çıkmasına ve milletin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

3. Müşterek coğrafyanın tüm terör örgütlerinden arındırılması, başta komşular Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret etti; güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılmasının bölge için önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

SURİYE’YE DESTEK VURGULANDI

4. Suriye’deki güncel gelişmeler değerlendirildi; Suriye yönetiminin istikrar sağlama çabalarına güçlü bir destek sürdürülmesi gerektiği kaydedildi. Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik olumlu bir yaklaşım vurgulandı. Ayrıca, Suriye’nin egemenliğine zarar verecek girişimlere karşı dikkatli bir tutum sergilenmesi gerektiği ifade edildi.

5. Gazze’deki duruma da değinildi; İsrail’in Filistin ve çevre ülkeler üzerindeki yayılmacı politikalarının Orta Doğu’daki barış çabalarını olumsuz etkilediği belirtildi. Uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikaları sonucu oluşan risklerin bertaraf edilmesi için gereken sorumlulukları üstlenmeleri gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN AFRİKA İLE İLİŞKİLERİ

6. Kuzey ve Doğu Afrika’daki gelişmeler hakkında görüşüldü; Türkiye’nin Afrika’daki kardeş ülkelere güvenlik ve istikrar sağlama konusundaki desteklerinin devam ettirileceği ifade edildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

7. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi adına hassas bir süreçte olunduğu belirtildi; Türkiye’nin barış diplomasisi ile global barışa katkı sunma çabalarının sürmesi gerektiği kaydedildi.

8. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusundaki mutabakat memnuniyetle karşılandı; bölgede nihai barışın sağlanması için gerekli şartların oluşturulması hedefi bir kez daha vurgulandı.