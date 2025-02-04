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Kronik Hastalara Müjde: Reçetelerde Yeni Dönem

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KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Erdoğan önemli bilgiler paylaştı. Kronik hastalığı bulunan vatandaşların merakla beklediği müjde de burada duyuruldu.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLARA YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik yeni bir gelişmeyi açıkladı. Önceden kronik hastalığı olan bireylerin reçetelerinin süresi dolduğunda hastaneye giderek yeniden yazdırmaları gerekiyordu. Ancak bu zorunluluk kaldırıldı. Erdoğan, bu yeni düzenlemenin ardından kronik hastalığı olan bireylerin raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitmesine gerek kalmadığını duyurdu. Bu ilaçlar artık aile hekimleri tarafından yazılabilecek.

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