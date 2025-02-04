Kronik Hastalara Raporlu Reçetelerde Yeni Dönem

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Erdoğan çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların beklediği müjde bu toplantıda verildi.

KRONİK HASTALARA YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sistemindeki aksaklıkları düzenleyen yeni gelişmeyi duyurdu. Daha önce kronik hastalığı olan vatandaşlar, reçetelerinin süresi dolduğunda tekrar hastaneye giderek ilaçlarını yazdırmak zorundaydı. Bu zorunluluk artık kaldırıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Kronik hastalığa sahip vatandaşların, raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğu kaldırıldı” dedi. Bu değişiklikle birlikte aile hekimleri, kronik hastalık grubundaki bu ilaçları yazma yetkisine sahip oldu.