More
Gündem

Kronik Hastalara Raporlu Reçetelerde Yeni Dönem

kronik-hastalara-raporlu-recetelerde-yeni-donem

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Erdoğan çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların beklediği müjde bu toplantıda verildi.

KRONİK HASTALARA YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sistemindeki aksaklıkları düzenleyen yeni gelişmeyi duyurdu. Daha önce kronik hastalığı olan vatandaşlar, reçetelerinin süresi dolduğunda tekrar hastaneye giderek ilaçlarını yazdırmak zorundaydı. Bu zorunluluk artık kaldırıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Kronik hastalığa sahip vatandaşların, raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğu kaldırıldı” dedi. Bu değişiklikle birlikte aile hekimleri, kronik hastalık grubundaki bu ilaçları yazma yetkisine sahip oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Esenyurt’ta Haraç İstenen Otele Silahlı Saldırı

Esenyurt'taki bir otele haraç talebi nedeniyle 3 gün içinde ikinci kurşunlama gerçekleşti. İlk şüpheli tutuklanırken, ikinci şüpheli adliyeye sevk edildi.
Flaş

29 İlde FETÖ Operasyonu: 93 Yakalama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 93 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.