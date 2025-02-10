Kuaför Dükkanında Saldırı Kameralara Yansıdı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, dün saat 06.00’da Fatih Mahallesi’ndeki 205’inci caddede yer alan bir kuaför salonunda gerçekleşti. Sabah saatlerinde kapısı kapalı olan kuaförün önünde bulunan iki şüpheli, kapıya tekme atarak saldırdı. Bir müddet sonra yolun karşısındaki refüjden kuaförün camına taş atan şüpheliler, ardından tekrar kapıya tekmeledi. Dükkanın camlarının kırıldığı bu olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ŞİKAYETİN SEBEBİ

Sabah iş yerine gelen Halil Kotanak, kırık camları ve dağınık eşyaları görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen polise ihbarda bulunan Kotanak, olaya ilişkin şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.