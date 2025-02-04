Kübra Par: Özgür Özel ve Mansur Yavaş Görüşmesi

BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLAR VE TUTUKLAMALAR SONRASI TARTIŞMALAR

Belediyelerdeki yolsuzluklar ile tutuklamalarla gündemde olan CHP’de yeni tartışmalar yaşanıyor. Erken seçim çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Ocak’taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının, parti üyelerinin oy kullanarak yapılacak ön seçimle belirleneceğini ifade etti. CHP’de ikiye bölünme yaşanırken, bir grup, cumhurbaşkanı adayının vakit kaybetmeden açıklanması gerektiğini savunuyor.

MANSUR YAVAŞ’IN ERKEN AÇIKLAMASI

Bu süreçte, adı adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, duruma karşı görüşünü dile getiriyor. Yavaş, tarihi henüz belli olmayan seçim için cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğunu düşünüyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaları gündeminde tutmaya devam ediyor. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Özel, “Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız” diyerek Mansur Yavaş’a adeta meydan okudu.

ÖZEL VE YAVAŞ’IN GÖRÜŞMESİ

Özellikle adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın grup toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldikleri bilgisi ortaya çıktı. tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında bu görüşmeyi aktardı. Par, “Özgür Özel ‘erken seçimin adayı erken belirlenir’ diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş ‘Aday belirleme erken’ diyordu” ifadesinde bulundu. Yavaş’ın, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladığı ve yine erken olduğunu belirttiği de vurgulandı. Özel’in ise ön seçim yapma konusunu yinelediği, ancak şu an için bir uzlaşı sağlanamadığı anlaşılıyor.