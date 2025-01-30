Küçük İşletmelere Güvenlik Uzmanı Zorunluluğu Başladı

50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ İÇİN YENİ UYGULAMA

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, 50’den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunlu hale geldi. Ancak birçok esnafın bu gelişmeden haberi yok. Uygulamanın gerekliliği 88 bin TL ceza ile sonuçlanabiliyor. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre, binlerce küçük işletmeyi ilgilendiren bu yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla başlamış durumda ve şartları da belirginleşti.

Yeni düzenleme; manavlardan fırınlara, mobilya atölyelerinden eczanelere, nalburdan marketlere ve terzilere kadar 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerini kapsıyor. Bu uygulama yaklaşık 1.5 milyon işletmeyi etkiliyor. Her işletmenin bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, işyerlerinin az, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrılması ile birlikte uygulandı. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri, bu yükümlülüğü zaman içinde yerine getirdi. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için bu zorunluluk devreye girdi.

UYGULAMANIN KAPSADIĞI İŞYERLERİ

Yeni uygulamanın hangi işyerlerini kapsadığına gelince; tarım, gıda, mobilya, otomotiv, elektronik ve taşımacılık gibi birçok sektörü içine alıyor. Özellikle eczaneler, restoranlar, marketler, okullar, terzi atölyeleri, küçük imalathaneler, fırınlar, pastaneler, oto yedek parçacılar, nalburlar, halıcılar, mobilyacılar, ayakkabıcılar ve oto bayileri bu düzenleme kapsamına giriyor. Esnaf statüsündeki bu işyerlerinin, kanundan doğan zorunlulukları yerine getirmeleri, ek bir maliyet yükleri oluşturuyor. Dolayısıyla, son birkaç yıl içerisinde bu işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmanın gerekliliği sürekli olarak ertelendi. Artık uygulama yürürlüğe girdi ancak bu işyerlerine belirli esneklikler tanındı.

ESNEKLİKLER VE HİZMET ALIMI

Bu kapsamda, işyerleri, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin yürütülmesi için çalışanları arasından işyeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı görevlendirebiliyor. Eğer işyerinde bu gereklilikleri karşılayacak niteliklere sahip personel yoksa, işveren bu hizmetleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSG) ya da Çalışan Sağlığı Merkezi’nden satın alabiliyor.