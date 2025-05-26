Ekonomi

Küçükbaş Hayvan Üreticilerine 3,9 Milyar Desteği

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DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık alanındaki destek faaliyetlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilerin hesaplarına toplamda 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin aktarılacağı bilgisini verdi. Yumaklı, sosyal medya üzerinden destekleme ödemeleriyle ilgili detayları paylaştı.

HESAPLARA AKTARILIYOR

Yumaklı, küçükbaş hayvancılık alanında verilecek olan kuzu ve oğlak desteklerinin çiftçilerin hesaplarına geçeceğini belirtirken, “Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENİYOR

Küçükbaş hayvancılık destek ödemeleri, belirlenen takvim çerçevesinde çiftçilerin hesaplarına düzenli olarak aktarılacak. Bu sürecin detayları çiftçilerle paylaşılacak.

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