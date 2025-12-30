Küçükçekmece Cinayeti Davası: Gerginliklerle Devam Ediyor

KÜÇÜKÇEKMECE’DE CİNAYET DAVASI BAŞLADI

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) cinayet davasının ilk duruşması gerçekleştirildi. Dava, Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu toplam 9 sanığın yargılandığı bir süreç olarak ikinci güne taşındı. Duruşmanın ardından alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Tokyaz’ın ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz, sanık avukatları ve birçok sivil toplum kuruluşu duruşmaya katıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma salonundaki ilk aşamada, taraflar hazırlandığı esnada müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç’a seslenerek, “Cemil, bugün karşında Esra var. Benden çekeceğin var bugün bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?” ifadelerini kullandı. Sanık Cemil Koç ise “Ben hepinize yeterim” yanıtını verdi. Salonda bulunan Jandarma ekipleri, taraflar arasında gerginlik çıkmasını engelleyerek durumu sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla devam ediyor ve bu aşamada sanıkların savunmaları yapılmakta.

DÜN NELER YAŞANDI?

Dünkü celsede, sürekli gülümseyen Koç’a tepki gösteren Esra Tokyaz, masanın üzerine çıkarak sinir krizi geçirdi. Duruşmaya, kardeşiyle benzer kıyafetler giymiş şekilde katılım sağlaması dikkat çekti.

ZANLI NE AÇIKLADI?

Savunmasında Cemil Koç, Ayşe Tokyaz’ı bavula koyduğunu, valizi taksi şoförüne verirken içinde bir tür tarihi eser olduğunu ve kesinlikle bakmaması gerektiğini bildirdi. Koç, taksici ile yaklaşık 500 bin liraya anlaştıkları iddiasında bulundu. Katil zanlısının daha önce bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama ve bir tehditle birlikte toplamda 8 adet adli suç kaydı olduğu da ifade edildi. Koç ayrıca, Diyarbakır’da vefat eden Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin de yargılanıyor.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede yer alan bilgilere göre, Cemil Koç’un, kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından 4 ile 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Diğer tutuklu yedi sanık hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.