Küçükçekmece’de 10 Kardeşler Suç Örgütüne Operasyon

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mekin B. liderliğindeki “10 Kardeşler” isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak başlatıldı. Örgüt, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme” ve “nitelikli yağma” gibi ağır suçlarla itham ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Soruşturmalar sonucunda, bu suç örgütünün her türlü silah ve uyuşturucu ticareti, silahlı saldırılar ve çökme eylemleri üzerinden kazanç sağlamak amacıyla kurulduğu belirlendi. Yürütülen operasyonlara rağmen, yurtdışında kaçak olan örgüt liderlerinin hâlâ kontrolü altında olduğu ve cezaevine giren, çıkan üyeler ile henüz tespit edilemeyen küçük yaşta üyelerle faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu süreçte, suç örgütünün elemanlarının yakalanması ve örgütün faaliyetlerinin tamamen durdurulması amacıyla 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 61 adrese yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 şüpheli, ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.