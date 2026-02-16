Küçükçekmece’de 10 Kardeşler Suç Örgütüne Operasyon

kucukcekmece-de-10-kardesler-suc-orgutune-operasyon

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mekin B. liderliğindeki “10 Kardeşler” isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak başlatıldı. Örgüt, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme” ve “nitelikli yağma” gibi ağır suçlarla itham ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Soruşturmalar sonucunda, bu suç örgütünün her türlü silah ve uyuşturucu ticareti, silahlı saldırılar ve çökme eylemleri üzerinden kazanç sağlamak amacıyla kurulduğu belirlendi. Yürütülen operasyonlara rağmen, yurtdışında kaçak olan örgüt liderlerinin hâlâ kontrolü altında olduğu ve cezaevine giren, çıkan üyeler ile henüz tespit edilemeyen küçük yaşta üyelerle faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu süreçte, suç örgütünün elemanlarının yakalanması ve örgütün faaliyetlerinin tamamen durdurulması amacıyla 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 61 adrese yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 şüpheli, ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigarada Yeni Zam Fiyatları Açıklandı

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı, bir sigara grubunda fiyat artışını duyurdu. Artık en düşük fiyatlı sigara 100 TL olarak belirlendi.
Gündem

CHP’de Mutlak Butlan Davasında Yeni Gelişmeler

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili, Ramazan Bayramı sonrası karar verileceği iddiaları gündemde. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi veya yönetim değişikliği olacağı konuşuluyor.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Hukuki Süreç: FIFA Beklentisi

Galatasaray, altyapısında yer alan Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını usulsüzlük olarak değerlendirerek durumu TFF'ye bildirdi. Kriz devam ediyor.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze’de 12 Bin Kişiye İftar Verecek

Sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'deki iki çadır kenti destekledikten sonra, Ramazan ayında 12 bin kişiye iftar sofrası kurma projesini hayata geçiriyor.
Gündem

Osimhen İçin Atletico Madrid’den 100 Milyon Euro Teklifi

Atletico Madrid'in, yıldız futbolcu Victor Osimhen için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öne sürüldü. Transfer iddiaları futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.