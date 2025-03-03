Küçükçekmece’de 4 Katlı Binada Yangın

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Kartaltepe Mahallesi’ndeki Şafak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında patlak verdi.

AYDINLATILAMAYAN NEDEN

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı ve kısa süre içinde binanın tamamını saran alevler yükselmeye başladı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Alevleri görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine geniş güvenlik önlemleriyle polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye timi geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedenine dair polis soruşturma başlattı.