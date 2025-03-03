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Küçükçekmece’de Çatı Yangını Söndürüldü

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YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Kartaltepe Mahallesi’nde, Şafak Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında ortaya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, hızla binanın çatısını sardı.

ALEVLERİN GÖRÜLMESİ VE İHBAR

Çatıdan yükselen alevler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve durumu hemen yetkililere bildirdiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri de bir soruşturma süreci başlattı.

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