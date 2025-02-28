Küçükçekmece’deki Saldırı İçin Dava Açıldı

SEÇİM ÇALIŞMALARINA YAPILAN SALDIRI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırı için suç örgütü üyeleri hakkında dava açıldı. AA’nın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 37 kişi “müşteki”, 61 kişi ise “sanık” olarak kaydedildi. İddianamede, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi sürecinde Yeniay ve seçim ekibinin, 10 Şubat 2024’te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gerçekleştirdikleri ziyaret anlatılıyor.

ATOYAĞA BİNEN SALDIRGANLAR

Yeniay, dernek programındaki konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmaya hazırlandığı anda, Sarı Asma Sokak ile Balıkçım Sokak kesişim bölgesine gelen aracın camlarından ve açılır tavanından (sunroof) çıkan saldırganların, araçtan tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önüne ateş açtıkları ifade ediliyor. İddianamede belirtilene göre, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu’nun başı ve omuzuna isabet ederek hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaralanmasına sebep oldu. Saldırı gerçekleştiren aracın hızla olay yerinden kaçtığı da iddianamede yer alıyor.

ÖRGÜTLÜ SUÇUN ARAŞTIRILMASI

İddianamede, güvenlik kameralarındaki görüntüler, şüphelilerin ifadeleri, raporlar ve saha araştırmaları ile değerlendirildiğinde, eylemin Küçükçekmece’de faaliyet gösteren “Bayrolar Grubu” olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından yapıldığının tespit edildiği bildirildi. Yurt dışında firari olan Bayram ve Fevzi Eminanç’ın örgütün eş konumdaki liderleri olduğu, Türkiye’deki “Sefir” kod adlı temsilci Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettikleri kaydedildi. İddianamede, örgütün para karşılığı yaptığı silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve diğer yasadışı kazanç yöntemlerinden elde ettiği kârlar da dile getirildi. Ayrıca, örgütün eylemlerine karışan “suça sürüklenen çocuklar”la ilgili ayrı bir soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Sanıklar hakkında 15 ayrı eylemden ağır cezalar talep eden iddianame, Küçükçekmece 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.