Külçe Altın Yatırımcıları İçin Zenginlik İçin Zirvede

Altın, yıl boyunca sürekli olarak yükselişini sürdürdü. Külçe altın, verilerin hesaplanmaya başladığı 1997 yılından bu yana, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alındığında geçtiğimiz yıl yüzde 51,77 oranında en yüksek reel getiriyi elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Yıl içinde yaşanan jeopolitik gerginlikler, küresel ölçekte belirsizlikleri artırırken, hem bireysel yatırımcıların hem de merkez bankalarının altına olan talebini artırdı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ek tarifeler ve Çin ile ABD arasındaki ticaret çatışması, bu dalgalanı hızlandırarak yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi.

ALTINDA REKOR DÜZEYLER

Bu gelişmeler neticesinde, altının ons fiyatı tarihi bir dönüm noktası olan 4 bin doları aşarak, yıl sonunda 4 bin 500 doların da üzerine çıktı. Aynı süreçte gram altın 6 bin lira seviyesini aştı.

KÜLÇE ALTIN RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları içerisinde altın, kazancıyla diğer araçlardan önemli ölçüde ayrıştı. Külçe altın, yıl genelinde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 55,6 oranında reel getiri sağladı. 2025 yılında en yüksek reel getiriyi yine yüzde 8,93 ile mevduat faizi sağlarken, diğer yatırım araçları arasında dolar, euro ve BIST 100 endeksi gibi varlıklar daha düşük performans gösterdi.

1997’DEN BU YANA EN YÜKSEK GETİRİ

Külçe altının yüzde 51,77 getiri sağladığı 2025 yılı, TÜİK’in hesaplama yapmaya başladığı 1997 yılından bu yana en yüksek reel getiri sağladığı yıl olarak kaydedildi. Ayrıca, külçe altın 1997 yılında TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcılarına yüzde 24,8 oranında kaybettirerek en fazla zararın yaşandığı yılı geride bıraktı. 2020 yılında ise yüzde 43,94 kazanç sağlanarak, 2025’ten sonra getirinin en yüksek olduğu ikinci yıl oldu.