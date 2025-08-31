Kullanılmayan Tarım Arazileri Kiraya Çıkıyor

YENİ TARIM ADIMI

Türkiye’de tarım sektörünü güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar sayesinde uydu görüntüleri ve saha incelemeleri yapılarak kullanılmayan tarım arazileri belirlendi. Yapılan çalışmalarla Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde ise tamamen kullanılmayan alan bulunmadı.

ÜST ÜSTE İKİ YIL EKİLMEYENLER KİRAYA ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkarılacak. İlgilenenlerin, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvurabileceği belirtildi. Yapılan çalışmada dikkat çeken maddeler ise şöyle sıralandı:

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE KİRALAMA YAPILACAK

Bir arazi için birden fazla talep olması durumunda en yüksek teklifi veren üreticiye kiralama yapılacak. Tekliflerin eşit olması halinde ise tarımsal potansiyeli yeterli olan ya da arazisine bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

BİR HAFTA ASKIDA KALACAK

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması alınarak belirlenecek. Muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün süreyle ilan edilen araziler için sezonluk kiralama gerçekleştirilecek. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

75 MİLYAR LİRA KATKI BEKLENİYOR

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen 3 milyon hektarlık kısmı işlenmiyor. Bu arazilerin üretime kazandırılması halinde ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün. Bu gelir, çiftçilerin kazancını artıracak ve ithalata bağımlılığı azaltarak cari açığın düşmesine destek olacak.

MÜLKİYET HAKKI SAHİPLERDE KALACAK

Bakanlık, kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacağını duyurdu. Arazi sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak.

TOPRAKLARA EL KONULUYOR İDDİASINA YALANLAMA

Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini vurgulayarak “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladı.