Kültür Park’ta Kavga, A.Ö.T. Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Saat 17.00 civarında, Kültür Park’ta bulunan İsmetpaşa Caddesi üzerinde bir kavga meydana geldi. İddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında bir tartışma başladı. S.Ş.’nin A.Ö.T.’ye yumruk atmasının hemen ardından, A.Ö.T. aniden yere yığıldı. Çevredekiler durumu fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran A.Ö.T.’yi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ancak A.Ö.T., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili S.Ş. ve yanında bulunan 14 yaşındaki E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.