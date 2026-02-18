Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Türk Dizilerine Destek Açıklaması Yaptı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI’NDAN YENİ DİZİ DESTEK MODELİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında, Türk dizilerinin elde ettiği başarı sayesinde Türkiye’nin, dünya genelinde en fazla dizi ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Ersoy, Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin merkezine alacak yeni vizyonları ile bu doğrultuda atmayı hedefledikleri adımları kamuoyuna sundu. Dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yaklaşan izleyiciye ulaştığını belirten Bakan, Türkiye’nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisi arasında yer aldığını ifade etti. Sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir aşamayı geride bıraktığını söyleyen Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığına dikkat çekerek, “Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir” dedi.

YENİ DESTEK MODELLERİ FAALİYETE GEÇİYOR

Bakan, konuşmasında 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin gelir bakımından dünyanın 7’nci, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ise 4’üncü büyük turizm ülkesi haline geldiğini açıkladı. Ersoy, “Bu rakamları her yıl daha da yukarıya taşımak için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz” dedi. Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilere destek vereceklerini belirten Ersoy, bu kararın bu yıl itibarıyla vakit kaybedilmeden uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Destekten yararlanmak için belirledikleri kriterlerin de karşılanması gerektiğini ifade eden Bakan, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına yardımcı olan unsurları göz önünde bulunduracaklarını aktardı.

DESTEK MİKTARI 100 BİN DOLARA KADAR ULAŞACAK

Yeni destek modeline ilişkin detayları paylaşan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için Bakanlık ve TGA’nın toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirası destek vereceğini söyledi. Türkiye’de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını aktaran Ersoy, yurt dışına 40-45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatarak, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını vurguladı. Ayrıca, sektörün daha kuvvetli üretim yapabilmesi için desteklerin genişletileceği bilgisini verdikten sonra, çekim mekânlarıyla ilgili bürokratik süreçlerin hızlandırılacağını ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsisi gibi avantajlar sunulacağını da kaydetti.

TGA’DAN YENİ TANITIM STRATEJİSİ

Basın toplantısında, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) dizi içeriklerine ürün yerleştirme yöntemiyle Türkiye’nin tarihi, doğal ve gastronomik değerlerinin entegre edilmesini hedefleyeceğini belirten Ersoy, 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital içerikler için satın alımların planlandığını ifade etti. TGA tarafından satın alınacak yapımların, Türkiye’nin turizm markasını güçlendirmek amacıyla değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Ersoy, “Özellikle dijital içeriklerde, farklı turizm değerlerini çeşitli deneyimler üzerinden tanıtan özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz” şeklinde konuştu. Yurt dışında yüksek izlenme oranlarına sahip dizilerin tanınırlığından faydalanarak, uluslararası ziyaretçi potansiyeline erişim sağlanacağını belirten Ersoy, ilgili dizilerin başrol oyuncularının tanıtım çalışmalarında yer almasının diğer bir kriter olduğunu vurguladı.

TURİZM ELÇİLERİ YETİŞTİRİLECEK

Dizi çekimlerinin turizm stratejisi doğrultusunda öne çıkan destinasyonlarda yapılmasının teşvik edileceğini kaydeden Bakan Ersoy, dünyaca ünlü oyuncuların diziler aracılığıyla birer turizm elçisine dönüştürüleceğini ifade etti. TGA’nın satın alma modeliyle Türkiye’nin turizm zenginliğinin deneyim odaklı olarak uluslararası platformlarda anlatılacağını belirten Ersoy, “Kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan tüm unsurlarıyla dünyaya sunulmasını, anlatılmasını ve bilinirliğinin sağlanmasını önemsiyoruz” dedi.

SİNEMA DESTEK MODELİ AÇIKLANDI

Bakan Ersoy, benzer bir destek modelinin sinema filmleri için de uygulanacağını duyurarak, Türkiye’yi uluslararası A grubu film festivallerinde temsil eden ve belirlenen kriterlere uyan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini belirtti. Ayrıca, kamu diplomasisini özellikle kültürel diplomasi alanında etkin biçimde kullandıklarını vurgulayarak, çeşitli kurumların önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Toplantının sonunda dizi ve sinema sektöründe emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, yeni uygulamanın Türk kültürü, turizmi ve sektör için hayırlı olmasını temenni etti.