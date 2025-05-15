kulu-daki-5-2-depremi-ankara-hissetti

ANKARA’DA HİSSEDİLEN DEPREMİN SEBEBİ

Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, en çok Ankara’da hissedildi. Başkentte yaşayanlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini sokaklara attı. Birçok kişi, depremin merkez üssünün Ankara olduğunu düşündü. Ancak, deprem gerçekte Konya’nın Kulu ilçesinde gerçekleşti. Ankara’da bu kadar şiddetle hissedilmesinin nedeni ise…

PROF. DR. AHMET ERCAN’IN AÇIKLAMALARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile çevresindeki bölgenin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı ve odak derinliği sığ olduğu için Ankara sarsılmıştır. Daha büyük bir deprem beklemiyorum” şeklinde bilgi verdi.

NACİ GÖRÜR’DEN RAHATLATAN BİLDİRİM

Konya depremi hakkında Prof. Naci Görür, X hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Büyük ihtimalle depremin kaynağı, Tuz Gölü Fay Zonu içerisinde meydana geldi. Burası, nispeten ülkemizin sakin bir yöresi.”