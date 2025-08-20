Kulüp Yöneticileri Ve Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi

Gündem

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR HEYETİ SEVK EDİLDİ

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, ‘bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek’ sebebiyle PFDK’ya gönderildi. TFF’nin sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayımlanan 90 dakikalık karşılaşmada, her iki takım da şut çekmeyerek yalnızca 2 korner atışı kullandı. Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparken, hakem hiç kart göstermedi.

MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME İDDİASI

TFF’nin yaptığı duyuruya göre, Sincan Belediyespor (Ankaraspor) ile Nazilli Belediyespor kulüpleri, ‘müsabaka sonucunu etkilemek’ iddiasıyla doğrudan PFDK’ye iletildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör ve 2 masör, şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

