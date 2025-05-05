Dünya

Kum Fırtınası Irak’ı Vurdu

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KUM FIRTINASI BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEDİ

Irak’ın Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi pek çok kenti kum fırtınası etkisi altına aldı. Kum fırtınası, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

TÜZHURMATU TRAFİK KAZASI

Selahaddin’in Tuzhurmatu ilçesindeki Serha kontrol noktası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kum fırtınası nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

Kum fırtınası, yaklaşık 400 kişinin solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesine sebep oldu. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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