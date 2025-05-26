Kumluca’da Orman Yangını Kontrol Altında

ANTALYA’DA ORMAN YANGINI İHBARI

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkiinde, saat 15.30 sıralarında bir orman yangını yaşandı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgedeki yangın müdahale ekipleri hemen harekete geçti.

Yangına müdahale etmek için 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve birçok yangın işçisi bölgeye yönlendirildi. Arazöz ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına hızlıca müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık etkin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkilediği yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrasında, soğutma çalışmaları hala devam ediyor ve ekipler, yeniden alevlenmelerin önüne geçmeye çalışıyor.