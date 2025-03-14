Kupada Fenerbahçe Galatasaray Derbisi 2 Nisan’da

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belirli hale geldi. Özellikle dikkat çeken Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi netleşti.

DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek çeyrek final maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak. Bu önemli karşılaşma, tek maç eleme usulüyle belirlenmiş olan turda Ülker Stadyumu’nda yapılacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Kupası çeyrek final programı ise şu şekilde sıralanıyor:

1 Nisan Salı 20.30: Konyaspor-İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba 17.45: Trabzonspor-Bodrum FK

2 Nisan Çarşamba 20.45: Fenerbahçe-Galatasaray

3 Nisan Perşembe 20.30: Beşiktaş-Göztepe