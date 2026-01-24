Kur Korumalı Mevduat Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, süresi dolan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Söz konusu karar, 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yayımlanan tebliğler doğrultusunda, “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)” ve “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)” yürürlükten kaldırılmış oldu. Kur Korumalı Mevduat uygulamasında hesap açma ve yenileme süreci tamamlanmıştı.

KKM’DE AÇMA VE YENİLEME SÜRECİ SONA ERDİ

Merkez Bankası, önceden yaptığı bir açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren durdurulacağını belirtmişti. Bu tarihten önce açılan hesapların vadeleri dolduğunda, ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı halkla paylaşılmıştı.

ALTIN DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile birlikte altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme entegre edilmesini sağlayan FATSİ uygulamasının vadeleri devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamanın sürdüğü belirtilmiştir.