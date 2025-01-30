Kur Korumalı Mevduatlar Azalma Gösterdi

KUR KORUMALI TL MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARINDA DÜŞÜŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları 24 Ocak tarihinde sona eren bir haftalık süreçte 1 trilyon 21,4 milyar TL’ye geriliyor. Bu, bir önceki hafta kaydedilen 1 trilyon 47,5 milyar TL seviyesinin altında kalıyor.

MEVDUATTAKİ DEĞİŞİM

Bu düşüş, kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının azaldığını gösteriyor. Belirtilen tarihteki veriler, bankacılık sisteminde kur koruma uygulaması ile ilgili gelişmeleri yansıtıyor.