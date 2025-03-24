Kur Yükselince Araç Fiyatları Artıyor

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DÖVİZ DALGALANMALARI

Yakın zamanda bir dizi regülasyon değişikliği yaşayan otomotiv sektörü, şu günlerde araç fiyatlarındaki artışlarla dikkat çekiyor. Son üç hafta içerisinde Euro kurunda yüzde 15 kadar bir artış gözlemleniyor. Her ne kadar kurda son günlerde bir düşüş yaşansa da, Euro kurundaki bu dalgalanmalar araç fiyatlarına doğrudan yansımış durumda. Bazı markaların, mart ayı bitmeden ara zamlar yaptığı görülüyor.

KUR ARTARSA FİYAT DA ARTAR

Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’da gerçekleştirilen Avrupa lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kur artışının fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselişe yol açacağına dikkat çeken Bozkurt, “Otomobil fiyatını 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur. Kur artınca fiyat da artmak zorunda. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Bir de vergi yükselince ya da üretici bir sebepten zam yaparsa fiyat artar. Ama en temel konu döviz. Kur arttığı sürece fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam edebilir” dedi.

ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ DÜZENLEMESİ

Aralık 2024’te yapılan düzenleme ile, engelli ÖTV muafiyetiyle alınabilen araçlara yerli üretim olma ve 10 yıl satamama şartı eklenmişti. Bu değişiklik, ÖTV muafiyetli araç alımını azaltmışken, yılın ilk iki ayında toplam pazarda daralma yaşanmasına sebep oldu.

ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Yerli üreticilere yapılan düzenlemenin olumlu yansıdığını belirten Bozkurt, “Ocak ve şubatta çok yüksek talep aldık. İlk 2 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40’ı ÖTV muafiyetli satışlardan geldi. Geçen yıl bu oran yüzde 25 seviyesindeydi. Bu yıl satışlarımızın yüzde 35’inin bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Eğer ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamazsak, 2025’te satışlarımızı 85 bin adede ulaştıracağız” dedi.

TAŞIT KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

Ali Haydar Bozkurt, taşıt kredilerinde yapılan son güncellemenin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, kredili satışlarda önemli ölçekli bir düşüş yaşandığını ifade etti. Bozkurt, “Geçmiş yıllarda satışlarımızın yüzde 70’ini kredili yapardık. Şimdi ise bu oran yüzde 10’lara düştü. Çünkü zaten çok zorlaştırmıştı ve güncellenmeyince iyice azaldı. Yakın gelecekte burada bir değişiklik olacağını pek beklemiyorum. ÖTV bareminde bir değişiklik olmasını da umut etmiyorum. Hurda teşvikinden de beklentimiz kesinlikle kalmadı. şu anda temel beklenti kredi. En azından, ikinci el araçlarda kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ATAĞI

Toyota’nın, Hilux GR SPORT dışında diğer hafif ticari modelleri de yıl içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak. Bozkurt, “Toyota’nın Türkiye’deki ticari araç atağını Hilux ile başlatacağız. Önümüzdeki aydan itibaren Toyota Professional ürün gamında tamamen yeni modeller sunmaya başlayacağız ve 2025 yılı boyunca hafif ticari araç atağımız devam edecek” dedi.