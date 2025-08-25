Gündem

Kuraklık Türkiye’de ciddi sorun yaratıyor

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

İklim değişikliği ve kuraklık, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ciddi sorunlar yaratıyor. Van Gölü Havzası’nda meydana gelen çekilme devam ediyor. Ayrıca, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl ve Tuz Gölü tamamen kuruyor.

KURAKLIK 3 ŞEHİRDE KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Adana’da, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki su seviyeleri azalmaya başladı. Nergizlik barajındaki doluluk oranı, geçen yıl yüzde 22 iken bu yıl yüzde 16’ya düştü. Edirne’de ise ayçiçeği mahsulünün kuraklığa dayanıklılığını test etmek amacıyla 3 farklı yöntemle ekilen ürünler hasat edildi. Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli’nde verim azaldı. Geçen yıla göre kuraklık sebebiyle verimde yarı yarıya bir düşüş gözlemleniyor.

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

Günlük su tüketiminin yaklaşık 3,5 milyon metreküp civarında seyrettiği İstanbul’da, barajların doluluk oranları son 1 ayda yüzde 13 düşerek yüzde 44’e gerilemiş durumda.

