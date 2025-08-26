Kuran’a Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve kendi kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şahısla ilgili çalışmalar başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu şahsın yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, “Toplumun güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER VE TACİZ İTİRAFI

Sosyal medyada, “kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren” davranışlarda bulunan ve 9 yaşındaki kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri paylaşıldı. Bu durum, tepkilere yol açtı ve yetkililerin harekete geçmesini sağladı.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şahısın kimliği tespit edilerek Y.T.N. ismiyle Ankara’da yakalandı. Ali Yerlikaya, bu tür suçların toplum huzurunu tehdit ettiğini ve bu tehditlere karşı gereken önlemleri almaya devam edeceklerini vurguladı.