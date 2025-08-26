Kuran-ı Kerim’e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇEN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformlarında yer alan ve Kuran-ı Kerim’e hakaret eden, ayrıca öz kızına cinsel tacizde bulunan bir şahsın itirafıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında yaptığı paylaşımda bu şahsın yakalandığını bildirdi. Bakan, toplumun güvenliğini tehdit eden bireyleri adalete teslim etme kararlılığında olduklarını ifade etti.

ŞAHIS ANKARA’DA YAKALANDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından derhal bir inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kimliği tespit edilerek Y.T.N. olduğu belirlendi ve başkent Ankara’da yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” şeklinde bir açıklamada bulundu.