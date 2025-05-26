Kurban bağışında dikkatli olunmalı!

SAHTE BAĞIŞ SİTELERİNE DİKKAT!

Uzmanlar, güvenilir dernek ya da vakıfların isimlerini kullanarak sahte bağış sitelerinin oluşturulduğunu vurgulayarak, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı tüketicileri uyarıyor. Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Kurban Bayramı yaklaşırken siber dolandırıcıların harekete geçtiklerini belirtiyor. Kırık, “Özellikle online kurbanlık satın almak ya da bağış yapmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gerçek vakıf ve derneklerin internet sitelerini birebir kopyalıyorlar, taklit ediyorlar. Site tasarımı, logoları, IBAN numaralarını bile gerçek gibi gösteriyorlar” diyor. Sosyal medyada daha fazla sponsorlu reklam ile vatandaşların karşısına çıktıklarını, “Kurban bağışınızı şimdi yapın” gibi mesajlarla sahte sitelere yönlendirdiklerini ifade eden Kırık, “Siz parayı yatırdıktan sonra sahte dekont da gönderiyorlar. Ama ne kurban kesiliyor ne de bağışınız yerine ulaşmış oluyor” açıklamalarında bulunuyor.

DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ

Kırık, bu tür dolandırıcılık olaylarında dijital okuryazarlığın önemine değinerek, “Dijital okuryazarlığı pek fazla olmayan vatandaşlarımızı burada tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda kurban bağışından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin de tuzağa düşürülmesi amaçlanıyor. Banka, adres, kişisel bilgiler de çalınıyor. Bunlar kişisel veri açısından değerlendirildiğinde çok önemli. Son dönemlerde kişisel veri ihlalleri de giderek artış gösteriyor. Çalınan bilgiler, karanlık webde satılığa çıkarılıyor. Dolandırıcılar her döneme, her koşula, her güne uygun stratejiler geliştiriyor” şeklinde konuşuyor. Bağış yapmadan önce kurumun resmi sitesini kontrol etmenin önemini vurgulayan Kırık, “Şüpheli bir durum varsa mutlaka kurumun telefonunu arayıp teyit etmeniz lazım. Özellikle yapay zekadan hazırlanmış videolara oldukça dikkat edin. Mutlaka kurumlar üzerinden teyit alın. Resmi sitelerin uzantılarına mutlaka dikkat edin. Adres çubuğunu kontrol edin ve özellikle sizden yardım ya da bağış adı altında IBAN hesabı gönderen, ‘derneğimizin ya da vakfımızın adına değil, bir kişi adına yollayın’ diyen hesaplara asla para göndermeyin. Çünkü onlar daha çok kiralık IBAN kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar” diyerek vatandaşları uyarıyor.

DOLANDIRICILIKTAKİ YENİ TAKTİKLER

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Kurban Bayramı dönemlerinde tüketicilerin sık sık sahte bağış siteleriyle karşılaştığını hatırlatıyor. Baki, “İyilik yapmak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmek istiyorlar. Dolandırıcılar öncelikle güvenilir dernek ve vakıf isimlerini kullanıyorlar. Bu isimler üzerine sahte web sayfaları oluşturuyorlar. Görsel olarak da birebir sitenin aynısını hazırlıyorlar. Ama isimleri aynısı olamıyor, çok benzerini almaya çalışıyorlar. Burada tüketicilerin linklere dikkat etmesi gerekiyor” açıklamalarında bulunuyor. Dolandırıcıların sahte bağış siteleri için sosyal medya reklamları, kısa mesajlar ve sosyal medya uygulamalarını kullandıklarını belirten Baki, “Amaçları insanların kimlik numaralarını, telefon numaralarını, kimlik bilgilerini almak ve bunları başka yerlerde kullanmak” şeklinde görüşlerini aktarıyor. Ayrıca bağış yapmak isteyenlerin vakıf ve derneklerin sitelerini, reklamlarını resmi kaynağından teyit etmeleri gerektiği konusunda da uyarıyor.

Baki, “Alan adının doğru olduğuna birebir emin olmaları gerekiyor. Genelde yazım hataları da oluyor. Şüphelendikleri durumlarda BTK’ya şikayet edebilirler. Tüketicilerin dolandırıldıkları takdirde bankayı arayıp işlemi durdurup, kredi kartını bloke ettirmeleri ve suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor.