“Kurban Bayramı İkramiyeleri Artıyor”

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNİN TARİHÇESİ

2018 yılından bu yana, Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez verilen ikramiyeler, ilk olarak 1.000 TL ile başlamıştı. Bu rakam zamanla yükselerek 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2.000 TL ve 2024’te 3.000 TL’ye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla ise bu miktar 4.000 TL’ye çıktı.

ÖDEME PLANI VE BEKLENTİLER

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar TL ödeme yapan SGK, Kurban Bayramı için de benzer bir ödeme planı hazırladı. Emekli ve hak sahiplerine yönelik yapılacak 57,4 milyar TL tutarındaki ödemelerin, 26 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

İKRAMİYE DAĞITIM SÜRECİ

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bu sistem, ödemelerin daha düzenli ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için planlandı.