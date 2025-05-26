Kurban Bayramı İkramiyesi Hesaplarda Olacak

KURBAN BAYRAMI HEYECANI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken emeklilerin heyecanıyla birlikte bir bekleyiş süreci başlamış durumda. Milyonlarca emeklinin dikkati, hesaplarına yatırılacak bayram ikramiyesinde toplanmış durumda. İlk kez 2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, emeklilerin ekonomik durumlarına olumlu bir katkı sağlıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez yapılan bu ödemeler, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde de önemini koruyor.

ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENİYOR

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Emekliler, her bayram olduğu gibi ödemelerin bu yıl da erkenden yapılmasını umuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), geçmiş yıllarda olduğu gibi ödeme takvimini bayrama yaklaşık bir hafta kala açıklaması bekleniyor. Mevcut beklentilere göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emeklilerin ikramiyelerinin 26 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplarına yatırılması öngeriliyor.

KİMLER İKRAMİYEDEN FAYDALANACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak olanlar sadece yaşlılık aylığı alan emeklilerle sınırlı değil. İkramiye ödemeleri, şu grupları da kapsıyor: