Kurban Bayramı’nda Ciddi Uyarı: Hijyen Eksikliği!

HİJYENİK ŞARTLARDA KURBAN ETİ İŞLENMELİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kasaplar yoğun bir çalışma sürecine giriyor. Ancak uzmanlardan gelen önemli bir uyarı, hijyensiz kıyma işlemlerinin halk sağlığını tehdit edebileceğini belirtiyor. Yetkisiz ve seyyar kişiler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler, ciddi sağlık riskleri barındırıyor ve bunun neticesinde 21 bin 6 TL’den 42 bin 76 TL’ye kadar para cezasıyla karşılaşılması söz konusu olabiliyor.

MAKİNELER HASTALIK YAYABİLİYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kıyma çekiminde kullanılan makinelerin çoğunun uzun süre depo veya bodrumlarda bekletildiğine ve bakım ile dezenfeksiyondan yoksun olduğuna dikkat çekiyor. Manavoğlu, “Etler açıkta, mikroorganizmalara maruz kalarak işleniyor. Bu makineler hastalığa davetiye çıkarıyor” şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca, vatandaşları hijyenik koşullarda, lisanslı kasap dükkanlarında kurban eti işlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Sokak arasında kıyma çektirenlerin hem bireysel sağlıklarını hem de toplum sağlığını riske attıklarını ifade eden Manavoğlu, E.coli ve salmonella gibi bakterilerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine vurgu yaptı.

DENETİMLER ARTTI

Yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan ortamlarda işlem gerçekleştirenlere ise 42 bin 76 TL para cezası uygulanıyor. Belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram öncesinde denetimlerini artırdı. Vatandaşlardan, şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı veya belediyelere bildirmeleri talep ediliyor.