Kurban Bayramı Tatili 12 Gün Olacak

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Kurban Bayramı tatil süreci, hem öğrencileri hem de çalışanları dikkatle ilgilendiriyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bayram tatilinin, 9 güne kadar uzatılması gündemde. Bu durum, okullarda eğitim gören öğrencilerin neredeyse 12 gün boyunca tatil yapma fırsatı bulacakları anlamına geliyor.

TATİL SÜRESİNİN UZUNLUĞU

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de hafta sonları ile birleşmesi bekleniyor. 5 Haziran Perşembe gününün de tatil sürecine dahil edilmesiyle birlikte, çalışanlar ve öğrenciler uzun bir tatil dönemi yaşama imkanına sahip olabiliyor. Bu durum, 3 aylık yaz tatili ile birleşerek, tatil süresini daha da uzatıyor.