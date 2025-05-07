Kurbanlık Hayvan Sevkiyatı Başladı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAYVAN SEVKİYATLARI BAŞLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinden batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları başlamış durumda. Kurbanlık hayvanlar, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’ndan geçerek muayeneden geçiriliyor.

Gerçekleştirilen gözlemler ile şüpheli görülen hayvanlar, sağlık raporları bulunsa bile tekrar bir kontrolden geçiyor. Eksik evrakları olan hayvanların geçişine müsaade edilmiyor ve kayıt dışı hayvanların sevkiyatının önüne geçme amaçlanıyor. Veteriner hekimler, yalnızca aşıları tam ve sağlıklı olan kurbanlık hayvanların sevkiyatına izin veriyor.

BATI İLLERİNE SEVKİYAT BAŞLADI

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, istasyonda yapılan kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ve batı illerine sevkiyatların başlamasıyla birlikte yoğunluğun artığını belirtti. Kenger, “İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor.” ifadelerini kullandı. Sevk edilen araçların burada denetime tabi tutulduğunu da ekledi.

YAPILAN KONTROLLERİN DETAYLARI

Denetim sırasında, hayvanların yanlarında bulundurması gereken evraklar, veteriner sağlık raporları ve büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ya da küçükbaş hayvanlar için nakil beyannameleri mevcut mu diye kontrol ediliyor. Ayrıca, araçta bulunan canlı hayvanların küpeleri de inceleniyor. Dış bakımdan sağlıklı olup olmadıkları ve salgın hastalık taşıyıp taşımadıkları da denetleniyor. Kenger, “Eğer herhangi bir sorun yoksa, aracı yolcu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

DENETİMLERDE CİDDİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ

İstasyonda ilgili kanun gereği eksik durumlarda idari ceza işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Kenger, “İstasyonumuzda açıldığı günden bu yana 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvanın muayenesini gerçekleştirdik.” dedi. Ayrıca, sevkiyatların başlamasıyla birlikte kontrol noktasındaki veteriner hekim sayısının artırıldığını ve hayvan sahiplerinin sorunlu durumları il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini ifade etti.