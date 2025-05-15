“Kurbanlık Hayvan Varlığımız Yeterli Düzeyde”

BAKAN YUMAKLI KAYSERİ’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kayseri’ye geldi. Bakan Yumaklı, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi’nde açılışını gerçekleştirdiği Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşma yaptı. Yumaklı, geçen yıl ocak ayında açıklanan hayvancılık yol haritasıyla birlikte hayvancılıkta sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti. “Yol haritasındaki hedeflere tek tek ulaşmaya başladık” diyen Yumaklı, yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettiklerini ve sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Bakan Yumaklı, Türkiye’de tarım sektörünün stratejik alanlarından birinin hayvancılık olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Hem kırsal kalkınmaya sağladığı fayda açısından hem de gıda arz güvenliğinin özellikle hayvansal üretim açısından önemli bir bölümü olması nedeniyle ve sanayimiz için önemli bir ham madde kaynağı olması açısından son derece önemli.” Ayrıca, “Hayvancılıkla alakalı konulara proaktif bir şekilde bakmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bütün faaliyetlerimizde, bütün kararlarımızı bu doğrultuda alıyoruz” dedi.

HAYVANCILIK YOL HARİTASI DETAYLARI

Geçen yıl açıklanan beş yıllık “Hayvancılık Yol Haritası”nı hatırlatan Yumaklı, neden böyle bir yol haritası oluşturduklarını açıkladı. “Bu program herkesin doğru bir şekilde anlayacağı ve faydalanabileceği net çerçevelerle belirlenmiştir. Beş ana başlığımız var: birincisi hayvansal üretim planlaması, ikincisi destekleme modelimizin üretim planlamasına entegre edilmesi, üçüncüsü anaç hayvan sayısında artış, dördüncüsü eylem planının uygulanması ve beşincisi de hayvan hastalıkları ile mücadele” şeklinde konuştu.

HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Hayvansal üretimin zorluğuna dikkat çeken İbrahim Yumaklı, hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024’te geçiş yaptıklarını ve yeni destekleme modelini entegre ettiklerini belirtti. “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek” projesiyle süreci bir adım daha ileri taşıdıklarını söyleyen Yumaklı, hayvan sağlığı konusunu yol haritasının en önemli başlıklarından biri olarak uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

VETERİNER YOL KONTROL NOKTASI’NIN ROLÜ

Bakan Yumaklı, hayvan hastalıklarının kolaylıkla yayılabildiğini ifade ederek, Veteriner Yol Kontrol Noktası’nın uygunsuzlukları tespit ederek yayılmadan engelleme imkanı sunduğunu belirtti. “Bugüne kadar 16 bin sevkiyat aracı kontrol ettik ve bunlardan 550’sinde uygunsuzluk tespit ettik” dedi. Uygunsuzlukları yakalamak yerine, bunların sebeplerini tespit ederek önleyici faaliyetler yapmayı amaçladıklarının altını çizdi. Şu ana kadar yaklaşık 30 milyon liraya yakın ceza uyguladıklarını açıkladı.

KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRLIK

Kurban Bayramı ile ilgili olarak herhangi bir sorunun olmadığını belirten Bakan Yumaklı, “Halkımızın kurban ibadetini rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri aldık” dedi. Yeterli düzeyde kurbanlık bulunduğunu ifade eden Yumaklı, büyükbaş hayvan sayısının geçen yıla göre yüzde 60, küçükbaş hayvan sayısının ise yüzde 55 oranında arttığını söyledi.

TÜM KONULARDA GÜÇLÜ DESTEK

Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun Türkiye’deki beşinci tesis olduğunu belirten Bakan Yumaklı, yapılan işlerin büyüklüğün ya da küçüklüğün önem taşımadığının altını çizdi. “Bugün Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi konularda dünya siyasetine yön verdiğini takip ediyorsunuz. Bizler de bu kararlılığa destek vereceğiz” diyerek, Türkiye’nin gücüne olan inancını vurguladı.