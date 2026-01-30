Küresel Altın Talebi 2025’te Tüm Zamanların Zirvesinde

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılına dair “Küresel Altın Trendleri” raporunu yayımladı. Rapora göre, jeopolitik gerginliklerin ve dolara duyulan güvenin azalmasının etkisiyle artan güvenli liman arayışı, altın talebini zirve seviyesine çıkardı.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ YÜZDE 1 ARTTI

Küresel altın talebi, geçen yıl 2024 yılına göre yüzde 1 oranında artarak 5 bin 2 ton seviyesine ulaştı. Bu artış, talebin geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla gerçekleşti.

YATIRIM AMAÇLI ALTIN TALEBİ YÜZDE 84 ARTTI

Yatırım amaçlı altın talebi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona yükseldi. Özellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin 801 tonu bulması, yatırımın ilk kez mücevher talebini geride bırakmasını sağladı.

ALTIN MÜCEVHER TALEBİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Yüksek altın fiyatları nedeniyle mücevher talebi geçen yıl yüzde 18 oranında düştü.

ÇİN’İN MÜCEVHER TALEBİ YÜZDE 24 AZALDI

Çin’in mücevher talebi, yüzde 24 gerileyerek 2009’dan bu yana en düşük seviyesine düştü. Yatırımcılar, geçen yıl fiziki altın alımlarını artırmaya devam etti. Külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep, yüzde 16 artarak 1,374 tona ulaştı.

EN GÜÇLÜ TALEP, ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN GELDİ

Talepte en güçlü artış, Çin ve Hindistan’dan geldi. Bu iki ülke, bu kategorideki artışın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu.

MERKEZ BANKALARINDAN ALIMLAR YAVAŞLADI

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl yüzde 21 oranında azalarak 1.092 tondan 863,3 tona geriledi. Merkez bankası alımlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalmasına rağmen son dönemdeki hızının yavaşladığı belirtildi.

ARZDAKİ ARTIŞ DÜŞÜK KALDI

Öte yandan, toplam yıllık altın arzı geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde altın arzı yüzde 3 artış göstererek 1,404 ton oldu. Bu durum, ABD doları cinsinden altın fiyatındaki yüzde 67’lik artışa göre oldukça düşük bir tepki olarak değerlendirildi.

FİYAT ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) göre, altının ons fiyatı geçen yıl 53 kez rekor kırarak ortalama 3 bin 431 dolara yükseldi. Altın ons fiyatı hâlâ artışına devam ediyor. Şu anda altın ons fiyatı, yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmış durumda. Geçen yılki yüzde 65’lik fiyat artışının ardından yılın başından bu yana altın ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldi.