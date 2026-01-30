Küresel Altın Talebi 2025’te Zirveye Ulaştı

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılına dair “Küresel Altın Trendleri” raporunu yayımladı. Rapordaki veriler, jeopolitik gerilimlerin artışı ve dolara olan güvenin sarsılmasıyla birlikte güvenli liman arayışının altın talebini zirveye taşıdığına işaret ediyor.

KÜRESEL ALTIN TALEBİ YÜZDE 1 ARTTI

Geçen yıl, küresel altın talebi 2024 yılına göre yüzde 1 artış göstererek 5 bin 2 tona ulaştı ve tarihi bir zirveye erişti. Altına olan bu ilgi, global piyasalardaki dalgalanmalara rağmen artmaya devam ediyor.

YATIRIM AMAÇLI ALTIN TALEBİ YÜZDE 84 ARTTI

Yatırım amacıyla alınan altın miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 ton seviyesine yükseldi. Borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin 801 tonu aşması, yatırımın mücevherat talebinin önüne geçmesini sağladı.

ALTIN MÜCEVHER TALEBİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Yüksek altın fiyatları nedeniyle mücevher talebi, geçen yıl yüzde 18 düşüş gösterdi. Bu bağlamda, Çin’deki mücevher talebi de yüzde 24 azalarak 2009’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fiziki altın alımlarında artış gözlemlenirken, külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep yüzde 16 artarak 1,374 tona çıktı.

EN GÜÇLÜ TALEP, ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN GELDİ

Çin ve Hindistan, altın talebindeki en büyük artışları sergileyerek, toplam talep artışının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. Bu iki ülke, pazar dinamikleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI YAVAŞLADI

Merkez bankalarının altın alımlarında geçtiğimiz yıl yüzde 21’lik bir düşüş yaşanarak 1.092 tondan 863,3 tona geriledi. Raporda, merkez bankalarının altın alımları tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalmasına rağmen, son dönemdeki alım hızının belirgin şekilde yavaşladığı ifade ediliyor.

ARZDAKİ ARTIŞ DÜŞÜK KALDI

Toplam yıllık altın arzı ise geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton seviyesine ulaştı. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde altın arzı yüzde 3 artışla 1404 tona çıkarak, altın fiyatlarındaki ortalama yüzde 67’lik artışa karşı oldukça düşük bir tepki verdi.

FİYAT ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Londra Külçe Piyasası Birliği’ne göre, geçen yıl altının ons fiyatı 53 kez rekor kırarak ortalama 3 bin 431 dolar seviyesine yükseldi. Altın ons fiyatı, son günlerdeki artışıyla birlikte yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara ulaştı. Geçen yılki yüzde 65’lik artışın ardından, yılın başlangıcından itibaren altın ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 yükseliş göstermeye devam ediyor.