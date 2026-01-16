Küresel Elektrikli Araç Satışları 2025’te Rekor Kırdı

Elektrikli Araç Sektöründe Rekor Satışlar

Rho Motion tarafından yayımlanan en son verilere göre, elektrikli araç sektörü dünya genelinde büyümesini devam ettirerek 2025 yılını rekor satış rakamlarıyla kapatıyor. Küresel toplam satışlar, bir önceki yıla göre 3,6 milyon adet artış göstererek 20,7 milyon seviyesine ulaştı.

ÇİN EN BÜYÜK PAZAR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bölgesel bazda analiz yapıldığında, Çin, satışlarını yüzde 17 oranında artırarak 12,9 milyon adetseye yükseltti ve küresel pazarda liderliğini sürdürdü. Özellikle önceki yıllara oranla büyüme hızı yavaşlamış olsa da, Çin dünya genelinde elektrikli araçların en büyük pazarı olma özelliğini koruyor. Avrupa pazarında ise birçok ülkenin sübvansiyonları artırması veya genişletmesi dolayısıyla satışlar yüzde 33 oranında yükselerek 4,3 milyon adede ulaştı. Bu performans ile Avrupa, büyüme hızında Çin’i geride bırakarak en hızlı gelişen bölge oldu.

KUZEY AMERİKA’DA TEŞVİK KESİNTİLERİ SATIŞLARI VURDU

Kuzey Amerika bölgesinde ise vergi indirimlerinin kaldırılması ve değişen ticaret politikaları sebebiyle satışlar yüzde 4 düşüşle 1,8 milyona geriledi. Özellikle Kanada’da teşviklerin sona ermesi sonucunda satışlar yüzde 41 oranında ciddi bir azalma yaşadı. ABD pazarındaki artış da sadece yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

ABD PAZARINDA DARALMA BEKLENTİSİ

Rho Motion yetkilileri, ABD yönetiminin elektrikli araç teşviklerini geri çekme politikalarının pazar üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ABD pazarında yedi yıl aradan sonra ilk kez satışlarda önemli bir küçülme olabileceği öngörülüyor.