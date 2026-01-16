Küresel Finans Piyasalarında Yön Değişiyor: Altın 2026 Mı?

KÜRESEL FİNANS PİYASALARINDA YENİ DÖNEM

Küresel finans piyasalarında yön, jeopolitik gelişmelerin etkisi altında şekillenmeye devam ediyor. ABD’de Donald Trump’ın tekrar başkan olmasıyla dünya ekonomisinde bir dalgalanma gözlemleniyor. Trump döneminde sertleşen ticaret politikaları ve gümrük vergileri, yatırımcıların risk algısını köklü değişikliklere uğratmış durumda. Bu süreçte yatırımcıların gözdesi haline gelen değerli metaller hızlı bir yükselişle tarihi zirvelere ulaştı. Yıl başından bu yana altın yaklaşık yüzde 7, gümüş ise yüzde 29 oranında değer kazandı. Piyasalardaki jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü takdirde yükseliş trendinin devam edebileceği dile getirilirken, bazı uzmanlar ise dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıyor.

ALTIN DOLARIN YERİNİ ALIYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının 2026 yılına işaret ettiğini belirtiyor. Yıldırımtürk, “2026 yılı altın yılı diyebiliriz. Dünyada gerçekleşen olaylardan dolayı doların uluslararası para piyasalarında güven kaybetmesi nedeniyle altın onun yerini almaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

İYİMSER SENARYO OLMAZ

Küresel gelişmeleri yorumlayan Yıldırımtürk, “Risk iştahı sona ermez. Trump’ın Grönland’dan vazgeçmesi ve dünya dengelerinin sakinleşmesi çok iyimser bir senaryo. Trump’ın dünya liderliğinden 2’nci sıraya düşme korkusu ona bu hareketleri sergiletiyor. Aynı zamanda Maduro’nun kaçırılması ve uluslararası hukukun zedelenmesi bu iyimser senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞDE RİSK UYARISI

Yıldırımtürk, gümüş fiyatlarının yılın başından itibaren yüzde 25 civarında kazanç sağladığını belirterek, “Gümüş söylem olarak patladı. Baremler rafineri bakımından 100-200 gram gümüş üretmekte zorlanıyor, bu yüzden piyasa da fiziki gümüşe ulaşmak zorlaşıyor. Ancak 1 kilogram gümüş bulmak mümkün. Gümüşü iki açıdan değerlendirmeliyiz; endüstriyel metal olarak güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi sektörlerdeki talep, piyasanın yükselmesine sebep olacaktır. Ancak bu sektörler için alternatif madenlerin kullanımının başlaması gümüş fiyatlarını düşürebilir.” ifadelerini kullandı. Yıldırımtürk, yatırımcıların fiziki gümüş almak yerine bankalar aracılığıyla yatırım hesapları açmalarının daha güvenli olacağını vurguladı.

ALTIN YILI OLACAK MI?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının “altın yılı” olacağına kanaat getirmediğini ifade ediyor. Memiş, “2025 yılında altından getiri gördük, 2026 yılına da hızlı başladık. Yılın ilk yarısına kadar artış bekliyoruz, ama 2026 yılında artışın devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının düşmesi muhtemel.” diyerek yatırımcıların altın bulundurmaları durumunda 4 bin 880 dolar seviyesine ulaştığında değerlendirme yapmaları gerektiğini belirtti.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARI DİKKAT

Memiş, gümüşün yatırımcıları üzebileceğine dikkat çekiyor. “2025 yılının Eylül-Ekim aylarında altın kıtlığı spekülasyonu oluşturulmuştu. Oysa altın kıtlığı söz konusu değildi. Sosyal medyada yapılan spekülasyonlar yüzünden gümüşle ilgili de benzer bir durum yaşanıyor.” diyen Memiş, bu yıl gümüş için büyük beklentilere girilmemesi gerektiğini ifade etti. Gümüşün kısa vadede yatırımcıları zorlayabileceği konusunda uyarısını yineleyen Memiş, “Yatırımcılar, gümüşten altına geçiş yapabilir.” şeklinde sözlerini tamamladı.