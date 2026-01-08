Küresel Gerilim Artarken Kıyamet Uçağı Washington’a İndi

ABD VE RUS DONANMALARINDAN SONRA KIIYAMET UÇAĞI WASHINGTON’A İNDİ

ABD ve Rus donanmalarını karşı karşıya getiren tanker operasyonu sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘kıyamet uçağı’ Washington’a iniş yaptı. Küresel gerginlik artarken, ABD yönetimi gerekli önlemleri aldı. 3. Dünya Savaşı gibi büyük bir krizin yaşanması halinde Donald Trump ve diğer önemli isimlerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış olan uçak, Salı gecesi Nebraska eyaletinin Omaha kentinden havalandı. Uçuş takip sistemleri, aracın başkentin banliyölerindeki Camp Springs bölgesine iniş yaptığını kayıtlara geçirdi. Uzmanlar, Trump’ın her duruma hazırlıklı olabileceğini değerlendiriyor.

ABD’NİN KIYAMET UÇAĞI: HÜKÜMETİN SON SAVUNMASI

Kıyamet uçağının gövdesi, nükleer bir savaş durumu söz konusu olduğunda ABD hükümetini koruyacak şekilde özel olarak tasarlandı. Boeing E-4B Nightwatch stratejik emir-komuta uçağı, ciddi kriz durumlarında üst düzey yetkililer tarafından bir komuta merkezi olarak kullanılabiliyor. Bu tip uçaklar, ülke genelinde düzenli olarak görev değişiklikleri yapıyor. Nitekim uçağın en son uçuşu, ABD’nin Rus korumasındayken bir petrol tankerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonun hemen ardından gerçekleşti. ABD ablukasından uzaklaşmasına rağmen, ABD donanması tarafından takip edilen ve Rus koruması altına alınan Marinera adlı gemiye müdahale, Kremlin’de büyük bir reaksiyona neden oldu.

KREMLİN’DEN SERT TEPKİ

Rusya, bu hamlenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında diğer ülkelerin yetki alanındaki gemilere karşı kuvvet kullanma hakkına aykırı olduğunu savunuyor. Kremlin danışmanı Andrei Fedorov, bu operasyon gerçekleşmeden önce sert bir uyarıda bulundu. Fedorov, “Böyle bir hamle Rusya’ya yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bu durum, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde bir kriz yaratabilir” şeklinde konuştu. Fedorov ayrıca, Rus denizaltılarının tankere refakat etmek için hızla bölgeye doğru ilerlediğini belirtti. “Rus denizaltıları Amerikan kuvvetlerine ateş açmayacaktır fakat teknik zorluklara neden olabilecek hafif bir çarpışma söz konusu olabilir,” dedi.

KIIYAMET UÇAĞI VE HAREKETLİLİĞİ TESADÜF DEĞİL

Uzmanlar, bu açıklamalar ve uçağın hareketliliğinin tesadüf olmadığını öne sürüyor. E-4B Nightwatch uçağının ana üssü Nebraska olsa da, bu araç servis veya görev amaçlı olarak sık sık farklı eyaletlere sevk ediliyor. Salı günü Omaha’dan havalanan uçak, yaklaşık üç saat boyunca havada kaldıktan sonra Washington’a ulaştı. Ulusal komuta merkezi olarak tasarlanan bu uçak, her türlü senaryoda komuta sürekliğini sağlamayı hedefliyor. Stratejik nükleer rolünün yanı sıra, bu uçak geçmişte iç operasyonlarda da aktif rol aldı. Örneğin, 1995 yılına ait Opal Kasırgası sırasında bir komuta merkezi olarak FEMA ekiplerine destek sağladı.