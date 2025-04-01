Küresel Krizlerde Türkiye’nin Etkileyici Rolü

DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE’YE YÖNELİK DİKKAT

Türkiye’nin son zamanlarda gerçekleştirdiği dış politika adımları, uluslararası medya tarafından yoğun ilgi görüyor. Bölgesel ve küresel dinamiklere etkisi büyük olan Türkiye’nin diplomatik çabaları, dünya genelinde dikkatli bir şekilde izleniyor. Essex Üniversitesi Profesörü Natasha Lindstaedt’in imzasıyla Asia Times’ta yayımlanan “Türkiye, birden fazla küresel krizin çözümünde kilit rol oynuyor” başlıklı yazıda dikkat çeken noktalar ortaya kondu. Lindstaedt, Türkiye’nin Suriye ve Ukrayna’daki çatışmalara yönelik çözüm süreçlerindeki artan etkisinden bahsederek, “Hem Avrupa, ABD hem de Rusya ile yaptığı anlaşmalarla dış politikada önemli bir stratejik konum elde eden Türkiye, uluslararası arenada güçlü bir arabulucu olarak dikkat çekiyor.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ STRATEJİK KILAN UNSURLAR

Makalenin dikkat çeken bölümleri arasında, “Asya ve Avrupa arasındaki kavşakta yer alan Türkiye, hemen herkes için stratejik öneme sahip ve akıllı bir müzakereci olarak ortaya çıkıyor.” cümlesi öne çıkıyor. 2000’lerin başında işbirliği odaklı bir dış politika izleyen Türkiye, ekonomik ilişkileri güçlendirerek Rusya, İran ve Suriye ile yakın bağlar kurdu. NATO üyesi olan Türkiye, AB ile önemli ticari ilişkilere sahip olmanın yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Çin ve Orta Doğu ülkeleriyle de sağlam ilişkiler geliştirmiş durumda.

ERDOĞAN’IN DENGELİ POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dostları ve rakipleriyle eşit bir biçimde karşılaşmaktan çekinmemesi, Türkiye’ye stratejik esneklik sağlıyor. Türkiye, Rusya’nın en büyük ikinci ticaret ortağı olarak, o ülkeden gelen energiyi kullanmaya devam ediyor ve Moskova ile senelik 60 milyar dolardan fazla ticaret yapıyor. Türkiye, Rusya ile ilişkilerini geliştirirken, bağımsız bir tutum sergiliyor. Suriye’de Rusya’nın askeri üsler kurmasını eleştiriyor ve bu ülkenin askeri nüfuzunu sınırlama yetisine sahip. Türk SİHA’larının 2020’deki İdlib operasyonları, Rus destekli güçleri geri püskürttü.

KARADENİZ’DE STRATEJİK HAMLELER

Karadeniz’de üstünlüğü elinde tutan Türkiye, Montrö Sözleşmesi’ni uygulayarak tahıl geçişlerinin güvenliğini sağlıyor ve Rus deniz kuvvetlerini kısıtlıyor. Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatar kökenli 5 milyondan fazla Türk vatandaşının bölgeye olan önemini göz önünde bulundurarak, Ukrayna’ya askeri destek sağlıyor. Türkiye, Rusya’nın Karadeniz’deki etkisini dengelemeye çalışarak NATO ile işbirliği yapıyor ve barış gücü olarak katkıda bulunma fırsatlarını değerlendirmeye hazır.

SURİYE İLE PRAGMATİK YAKLAŞIM

Suriye ile ilişkilerinde pragmatik bir yol izleyen Türkiye, zaman zaman Esad karşıtı muhalifleri destekleyerek stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Savaş, Türkiye’ye diplomaside avantaj sağlarken, Ukrayna’daki gelişmeler de daha fazla ekonomik ve diplomatik taviz kazandırıyor.

Türkiye, Ukrayna savaşını fırsata dönüştürerek Batı ile olan ilişkilerini güçlendiriyor ve diplomatik tavizlerle ekonomik çıkarlar elde etmeyi hedefliyor. Enerji bağımsızlığı için Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervlerini kullanmayı planlıyor ve Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesiyle bir enerji merkezi olmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ GÜCÜ VE ETKİSİ

Türkiye, NATO üyesi olarak askeri gücünü pekiştiriyor ve ABD ile savunma işbirliğini artırma çabasını sürdürüyor. 2019’daki Suriye operasyonları esnasında ABD’nin müdahale etmemesi, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin dikkate değer bir güç olduğunu gösteriyor.

DİPLOMATİK KAPASİTENİN ARTAN ETKİSİ

G20 üyesi olan Türkiye, uluslararası diplomaside daha etkin olmayı amaçlıyor. İçeride mevcut zorluklara rağmen, dış politikada önemli bir dengeleyici aktör olmaya devam eden Türkiye, Rusya, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerindeki esnekliği sürdürerek, mevcut jeopolitik ortamda tüm taraflar için önemli bir güç olarak öne çıkıyor.