Küresel Piyasalar İyimser Seyir İzliyor

DÖVİZ KURLARI GÜNCELLENDİ

İstanbul’da dolar, 39,2870 liradan alınırken, satış fiyatı 39,2890 lira olarak belirlendi. Euro ise 44,8600 liradan alınıp, 44,8620 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu. Spot altın, ons başına 3.317,21 dolardan işlem görürken, bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.190,47 lira seviyesini geçiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserlik gözlemleniyor. İki büyük ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin kalıcı olarak çözülmesi amacıyla Londra’da gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, konuya dair haberlerin piyasalara yön verebileceğine dikkat çekerek, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların gündeme geleceğini aktarıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerinden iyi haberler aldığını ifade etti ve “Çin ile çok iyi gidiyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Trump, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istemelerinin altını çizerken, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, olumlu gelişmelerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtiyor.